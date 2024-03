USA nõuab senisest jõulisemalt Gazas vaherahu kehtestamist

USA asepresident Kamala Harris ütles pühapäeval otse, et Iisrael ei tee piisavalt, leevendamaks piirkonnas tekkinud humanitaarkatastroofi. Ta rõhutas, et Gazas nälgitakse ebainimlikes tingimustes, ja õhutas Iisraeli humanitaarabi heaks rohkem pingutama. „Iisraeli valitsus peab tegema rohkem, et abivoogu tuntavalt suurendada. Ei mingeid vabandusi,“ ütles Harris pühapäeval peetud kõnes.