Kristel Ehala-Aleksejev: kaaluprobleemide taga on palju enamat kui vähene liikumine ja liigne söömine

Tee kaalutõusuni ei kulge vaid üle enesekontrolli või tahtejõu puudumise. Lihtsustame pahatihti kaaluprobleemi olemust. On tõsi, et kaaluga kimpus olijad ei suuda sageli oma söömist piisavalt hästi kontrollida. Taoline käitumismuster võib tuleneda aga hoopis meie aju toimimisest või geneetilisest taustast. Kaalutõusu põhjused on kombineeritud ja komplekssed. Isegi kui osadel meist on geneetilise struktuuri tõttu kalduvus kaalus juurde võtta, ei saa ainuüksi geneetilised tegurid seletada ülekaalulisuse levimuse järsku suurenemist ühiskonnas.