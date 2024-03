Hanna Alajõe: eneseregulatsioon ei ole kõige mõjusam viis rahva tervist kaitsta

„Eneseregulatsioon paneb vastutuse tootjate õlule, kelle jaoks see on otseses vastuolus kasumi tootmise eesmärkidega ja jätab halvemasse olukorda tootjad, kes seda jälgivad.“

Ligi kolmandik Eesti 1. klassi poistest ja veerand tüdrukutest on ülekaalulised. Ülekaalulisuse käsitlus rahvastiku tervishoius on kompleksne probleem, millele ei ole üht ainsat lahendust. Väga olulist rolli mängib just ennetus ning on teada, et kõige mõjusamad sekkumised on sotsiaalmajanduslikke tegureid või keskkonda muutvad.