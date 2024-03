JUHTKIRI | Uued maksud olgu hästi põhjendatud

On aus tõdeda, et Eesti majanduse ja ühiskonna hetkeseis on selline, et riigieelarvet makse tõstmata paika ei saa. Naabruses käib sõda ja Eesti julgeoleku suurendamine nõuab raha. Teisalt ei meeldi ju kellelegi rohkem makse maksta ja maksutõusud võivad olla isegi ohtlikud, kui hakkavad meie majanduskasvu lämmatama. Iga maksutõus on ka mingist otsast ebaõiglane, tekivad uued kaotajad (ja võitjad).