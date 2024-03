Karin Paulus palgalõhest: parempoolsete meetoditega – pikas perspektiivis majanduslikule kahjule rõhudes – palgalõhet ei murra

Kogu maailmas on naised kõvasti vaeva näinud, et saada meestega võrdset palka. Eriti on palgalõhe südamel olnud sotsiaaldemokraatidel, kes on ikka võrdsete võimaluse ja ausa kohtlemise eest seisnud. Selle teema käilakujuks on olnud Marianne Mikko. Naeruvääristamist ja kriitikat on üksjagu olnud. Vastustajad on näiteks toonud füüsiliselt rasked tööd, kuhu naised ei kipu. Ometi näeme siiani, et auto eest hoolitsemise eest võidakse maksta rohkem kui inimese hooldamise või siis laste õpetamise eest.