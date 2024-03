Kalev Stoicescu: väidetavalt soovis Palm kaitseväes jätkata, kuid kurjad poliitikud näitasid talle punast kaarti

Riigikaitsekomisjon toetas üksmeelselt kolonel Andrus Merilo nimetamist uueks kaitseväe juhatajaks. See on suurepärane asi riigikaitsele, et need otsused, ka valitsuses, tehti konsensuslikult. Riigikaitses peame olema alati ühtsed, sest see on meie tugevuse alus. Venemaa jälgib meid ja paneb täpselt tähele, kuidas on lood ja meeleolud, sealhulgas eestimaalaste kaitsetahtega ja ühtsusega. Idanaaber ei ole rumal ja ta saab aru, et just need aspektid muutusid kohe nende jaoks ületamatuks komistuskiviks Ukrainas juba kaks kui mitte kümme aastat tagasi. Venemaa on kiskja, kes ründab nõrka saaki ja me ei tohi näidata nõrkust ja omavahelist tülitsemist.