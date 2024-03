KOLUMN | Edward Lucas: Kremli propagandast saab läbi murda, aga selleks läheb vaja veidi kavalust

Natside propagandistid tegid esmaklassilist tööd, kuid nende vastased Suurbritannias tegid veelgi paremat. Briti toonaste jõupingutuste ammu unustusse vajunud tume kunst võib aidata meil Kremli imperialismi rööbastelt maha jooksutada. Selline on Peter Pomerantsevi uue raamatu „Kuidas võita infosõda: propagandist, kes kavaldas üle Hitleri“ („How to Win an Information War: The Propagandist Who Outwitted Hitler“) peamine tees.