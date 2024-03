Dissidendist sai propagandist? Eesti raha eest Vene opositsioonist filmi teinud režissöör väntab nüüd Donbassis sõjadokke

Aljona Polunina, taustal purustatud Harkiv. „Ma ei võta ette lugusid õnnetutest vanainimestest ja haigetest lastest, sest tean, et mul ei jätku hinge ja südant, et neid riste kanda,“ on Vene dokumentalist enda kohta öelnud. „Tema elu Venemaal ei kadesta,“ sõnab Poluninat tundnud Jaak Kilmi. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Toom Tragel | Erakogu