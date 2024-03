Kuigi Venemaale kehtestatud sanktsioonide kiiruse ja laiaulatuslikkuse üle on Euroopal põhjust uhke olla, peame siiski ka ausalt hindama, kas neid on rakendatud viisil, mis toob maksimaalse tulemuse. Sanktsioonide eesmärk on muuta agressiooni hind nii kõrgeks, et sõjaga jätkamine muutuks mõttetuks. Kui seni kehtestatud sanktsioonid ei ole veel nii tulemuslikud olnud, kui lootsime, siis miks?