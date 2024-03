Kuigi see enam kedagi ei üllata, mõtleme ikkagi nn teise päikesetõusu ohtudele. Selles kontekstis on oluline saada selgust, milline on Venemaa tegelik tuumavõime ja – mis veelgi olulisem – kas need kujutavad endast reaalset ohtu või sarnanevad nüüdseks suurel määral veesügavuses puhkava Musta mere laevastikuga.