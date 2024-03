Erki Savisaar: valitsus hävitab Eesti põllumajandust

Toidujulgeolek on midagi märksa enamat kui täis poeletid ning hädaabikonservid kusagil laos. Toidujulgeolek tähendab, et me peame ise tootma kogu toidu, mida vajame. Eesti põllumehed on suutnud sajandeid toita kogu rahva, kuid viimasel ajal süveneva rohepöörasuse ning maksutõusude keerises on see Eesti elu alustala löönud kõikuma. Ettevõtjad koondavad ja sulgevad järgemööda.