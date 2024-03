Eestis on tekkinud reisisaadete buum: tegijad toodavad ja inimesed vaatavad

Ehkki reisisaated on alati eetris olnud, näib, et neid on ühtäkki väga palju. Ka Duo Media juhatuse esimehele Jüri Pihelile tuleb nii suur arv üllatusena (vt intervjuud lisaloost – toim). Ta möönab, et kuigi ta on üritanud neid kavast vähemaks võtta, on see keeruline, sest inimestele meeldib reisisaateid vaadata. Isegi neid, kus palja ülakehaga keskealised mehed mööda ilma ringi rallivad.