Seda ei oska keegi öelda, milline lennuk viskas need pommid, mille tõttu me saame endist Harju tänavat nüüd külastada vaid virtuaalreaalsuses nagu loo avakaadris. Punaarmee kaugtegevuslennuväe raportites on kirjas, et esimese lainena rünnati Tallinna kella 20.32 ja 22.35 vahel ja viis, kuidas linna pommitati jättis juhusele suure mängumaa. Ajaloolane Reigo Rosenthal on analüüsinud märtsipommitamist Punaarmee dokumentide abiga. Mis pilt sealtpoolt avaneb?