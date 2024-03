Omastamises süüdi mõistetud endised Otepää vallajuhid saadeti trellide taha. Juhtivprokurör: paragrahvis tuleb näha võimalust, mitte takistust

Märtsi alguses selgus, et riigikohus ei võtnud omastamises süüdi tunnistatud endise Sangaste, nüüdse Otepää valla endise vallavanema Kaido Tambergi ja endise abivallavanema Kajar Lepiku kaebusi arutusele ning seega jõustus otsus nende süüküsimuses. „Otsus kinnitab taas, et ka kohaliku omavalitsuse korruptsioon on midagi sellist, mille eest võib reaalse vangistusega karistada,“ lausus Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.