Hooldekodude järelevalve: pooltes kontrollitud asutustes on hoolde kvaliteediga probleeme

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) järelevalve tulemustest nähtub, et kontrollitud hooldekodudest üle pooltes ei täidetud sotsiaalkaitseministri määruses sätestatut, et teenuseosutaja peab tagama hooldustoiminguid tehes teenusesaajale privaatsuse, tema tahte ja võimekuse arvestamise ning enne hooldustoimingu tegemist selle sisu selgitamise. Samuti esines probleeme määruse teise nõudega, et hoolealust tuleb pesta üle keha vähemalt kord nädalas. Rikkumist esines viies kontrollitud hooldekodus.