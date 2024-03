KULTUURIBIIT | Näitleja Laura Niilsi playlist

Laura ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit): „Muusika pakub mulle tihti kiirteed mingi tunde või tunnetuseni. See suudab mind nii rahustada kui ka käima tõmmata. Suudab panna mind uskuma lõputu suvepäeva olemasolusse, mis aeg-ajalt, keset suurt udukogu, on ääretult vajalik.“

Badding Rockers „Myrskyn keskellä“

Alustan Aki Kaurismäki lainel. Kuna päris mitu tema filmi on viimasel ajal hinge pugenud, siis valisin avalauluks ühe pala tema filmimaailmast.

Farah „Dancing Girls (Suite 304 Demo)“

Selle muusikapala leidsin enda playlisti filmist nimega „Tüdruk läheb öösel üksi koju“ (režissööriks Ana Lily Amirpour).

Leonard Cohen „You Want It Darker“

Mulle väga meeldib Leonard Coheni hääl. Madalad hääled, sellised, mis sügaval kõhuõõnes hakkavad vibreerima ja midagi korraldama, nendes on teatav müstiline võlu ja jõud. Ja see laul ise ka vajutab kuhugile hämarale ja raskele punktile.

Michelle Gurevich „For Old Time’s Sake“

Rääkides mõnusatest madalatest naishäältest, siis Michelle Gurevich väärib mainimist. Tema „Russian ballerinat“ ja „Party girli“ olen nii palju kuulanud, et kui ma neid cd-plaadilt kuulaksin, siis ma kahtlen, kas see plaat enam töötaks. Nii et tänaseks valisin midagi muud. Lisaks tema häälele ja tunnetusele, naudin väga ka tema sõnu.

The Psychedelic Furs „Love my way“

Ah see lugu! See nii meeldib mulle! Haakis end minu külge mitu aastat tagasi filmist „Call me by your name“ ja lahti ei lase. Üle ka ei viska. Võiks lihtsalt lõputult selle saatel tantsida.

Devendra Banhart „Baby“

Juba rohkem kui 10 aastat on see lugu olnud mu kiirtee lõputusse päikselisse suvepäeva.

The Knife „Handy Man“

Kui on vaja kiiret energiasööstu, siis suure tõenäosusega panen käima selle loo.

Pale Honey „Lay all your love on me“

Seda lugu soovitas mulle kunagi Spotify ja on lihtsalt jäänud selliseks lauluks, mis ikka ja jälle tagasi tuleb. Tuttav ABBA, aga mingis mõnusas veidi unelevas kastmes.