Yoko Alender: rohereform on sisult majandusreform - aga kas energeetika üldse on poliitikute asi?

Ma ütleksin isegi nii, et energial ja energeetikal on suur roll meie vabaduse määras. Energiajulgeolek. Üks kolleeg ütles hiljuti huvitava ajaloolise tagasivaate, et võib-olla oli meil ka lihtsam saavutada oma iseseisvust tänu sellele, et me tõepoolest olime okupandist energeetikas suuresti sõltumatud.

Kuidas minna edasi? Eesti on digiriik ja meil on suur konkurentsieelis efektiivsus ja agiilsus. Säästame teatavasti e-riigi abil ca 2% oma SKT-st. Rohe- ja digireform on energiamahukad. Elektrifitseerimine ja puhta elektrienergia tarbimise kasv on suund, kuhu maailm liigub. Ja kui siin mõned poliitikud on küsinud, milleks meile kogu see energia, siis minu meelest on see peaaegu samaväärne küsimus, kui küsida, milleks meile Eesti riik. Sellele saab muidugi igaüks ise vastata.