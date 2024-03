Eelarvekokkulepped kooruvad. Riigikaitsemaksust ilmselt pääsu pole, ent astmelisest tulumaksust küll

Nagu Eesti Päevaleht täna varahommikul kirjutas, teatas peaminister Kaja Kallas, et on vastanud eitavalt Euroopa liberaalide ettepanekule hakata eurovalimistel nende juhtkandidaadiks. „On hea uudis, et keegi ei spekuleeri enam, kas Kaja Kallas läheb ära või mitte. Nii on valitsusel ka lihtsam tööd teha,“ ütles Tsahkna.