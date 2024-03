Indrek Teder: kahetsusväärselt jääb mulje, et riigikogu juhatus ei julge otsustada

Arvestagem, et Eesti on piiririik. Kurjuse impeerium Venemaa ootab. Me ei tohi unustada, et Venemaa agressorriik peab Eesti ala osaks endale kuuluvast impeeriumist. Enne rünnakut. Kurjuse impeerium Venemaa oskab ja teab kuidas suurendada vastasseisu. Venemaa valdab väga hästi nn jaga ja valitse printsiipe. Paratamatult tuleb meelde olukord enne Teist maailmasõda. Ka siis tegeleti Eestis palju omavahelise kraaklemisega. Praegu ma küsin, et kas tõesti me vaatame ainult sissepoole - nn vahime oma naba?