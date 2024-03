Kätlin Konstabel: naised ei pea koguaeg teiste heaks naeratama! Positiivsuse teesklemine toob väga suure kurnatuse

Läbi aegade on aga kuidagi kujunenud, et naistelt kiputakse rohkem eeldama. Seda, et nad haldaks oma emotsioone just teiste heaolule mõeldes – üldse hoolitseks teiste vaimse heaolu ja suhete eest. Mõtleme kasvõi ametitele, kus domineerivad naised. Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem, haridus, teenindussektor... Me kõik arvame ju, et meil on õigus oodata, et meditsiiniõde, õpetaja või kassaneiu on lahke ja sõbralik, olgu tal endal selja taga magamata öö või peas kummitamas tervisemure.