„Miks valitakse etendamiseks inimene, kes mind 15 aastat jutti peksis ja mõnitas?“

Täna esietenduva lavastuse prototüübiks on sadama- ja laotööline ning spordientusiast Ants Laidam. „Mees, kelle tahtejõul polnud piire. Kes tegi üksi ära mitme mehe töö, et ise tugevamaks saada,“ seisab etenduse tutvustuses. Seal on ka kirjas, et pensionile jäädes hakkas Laidam laule tegema. „Neid sündis sadu. Armastusest ja argipäevast, tööst ja unistustest, igatsusest möödunud aegade järele ja muidugi kõige tähtsamast – spordist.“ Etenduse tutvustuses on kirjas, et kuigi Laidam on kesksel kohal, „ei ole tegemist eluloolavastusega, vaid pigem fenomenilavastusega, mis seab fookusesse Laidami loomingu“.