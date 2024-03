Euroopa pankade juhid: ettevõtted, kes ei kaasa rohkem naisi, jätavad kasutamata võimaluse konkurentidest ette minna

See viitab veel ühele põhjusele, miks kaasamine on ettevõtte jaoks hea: uuringud näitavad, et rohkem naisi ettevõtete juhatustes on positiivses korrelatsioonis CO 2 heite tulemustega. Naiste käes on praeguseks 40% maailma rikkusest ning nad soovivad investeerida kestlikku tulevikku. Ligikaudu 74% naistest kinnitab, et nad on huvitatud ESG-investeeringute osakaalu kasvatamisest oma praeguses investeerimisportfellis, võrreldes 53% meestega. Ettevõtted, kes ei kaasa rohkem naisi, jätavad kasutamata võimaluse konkurentidest ette minna.