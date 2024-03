Noorsots: tuleb murda stereotüüp, et naiste roll ühiskonnas on olla meeste kaunistus

Feminism on teinud naiste elukvaliteedi parandamiseks palju, kuid ilma ühiskonna ja riigi toetuseta ei suuda me kunagi lahendada olemasolevaid probleeme. Mõni aasta tagasi võis märgata ühiskonna teadlikkuse suurenemise positiivseid suundumusi - tööandjad pöörasid sellele probleemile suuremat tähelepanu ja taoliste tööandjate arv kasvas. Täna tundub mulle, et palgaõigluse küsimus ja vägivalla probleem on päevakorrast välja langenud. Ühiskondlik dialoog on justkui peatunud.