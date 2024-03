POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: noored arstid lahkuvad meditsiinisüsteemist toksilise õhkkonna pärast

Eesti meditsiinis on aasta pärast minu teada puudu 150-170 miljonit eurot, kuid see pole meditsiini ainuke probleem. Järjest rohkem on juttu arstide puudusest. Vaatamata sellele, et arstide hulgalt elanikkonna kohta on Eesti Euroopa Liidus ja OCDE riikidest keskmike hulgas.