Raimond Kaljulaid NATO peasekretäri valimisest: kui me põikleme, siis näevad liitlased seda kui jonnimist

Tegu on Eesti jaoks üliolulise ametikoha ja valikuga. Peasekretäril on NATO poliitilises juhtimises ning allianssi prioriteetide seadmisel väga suur roll. Sõjaväelaste ülesanded ja pingutuste põhisuunad määratletakse liidrite tasemel poliitiliselt ning selles protsessis on peasekretär keskne kuju.

Kuigi kandidaatide kaalumisel mängib päritolu paratamatult rolli, siis kindlasti ei tohiks see olla määrav. Jutud sellest, kuidas peasekretär peab tingimata tulema idast, läänest, põhjast või lõunast, on kohatud. Euroopas on sõda ja NATO peasekretäri ametisse tuleb nimetada sellele kohale kõige võimekam kandidaat. Kindlasti ei peaks Eesti enda suhtes kultiveerima mingit alaväärsuskompleksi, nagu oleks meie võimalikud kandidaadid kõrvale praagitud päritolu tõttu. See on naeruväärne. Eesti on samasugune NATO liitlane nagu kõik teised. Punkt.