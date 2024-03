ARVUSTUS | Kui Francesca kohtas Robertit ehk „Madisoni maakonna sillad“ Rakvere moodi

Näitlejad vajavad uusi lavastajaid, partnereid ja kunstnikke nagu värsket õhku, et ei tekiks rutiin ja stambid. Et ei tekiks tunnet, nagu ei olegi enam midagi uut oodata. Rakvere teatris on uks paotunud ja õhk liikuma hakanud. Sestap tundus, et on suur julgus valida väikese teatri mängukavasse selline pretensioonikas armastuslugu nagu R. J. Walleri „Madisoni maakonna sillad“. Lavastaja Artjom Garejevi televisioonis nähtud intervjuud vaadates sain aru, et ettepaneku Rakverre tulla ja just see näidend lavastada tegi teatri peanäitejuht Peeter Raudsepp. Garejevile, kes on tegev Vene Teatris, on see eestikeelses teatris. Tema esimene kogemus oli „Enigma variatsioonid“ 2020. aastal Tallinna Linnateatris.