Märtsi alguses paistis võimalik, et enne moslemite püha kuu algust sõlmitakse relvarahu, ent Kairos vahendajate abil toimunud kõnelused lõppesid sel nädalal tulemusteta. USA president Joe Biden ütles reedel, et Hamasi ja Iisraeli vahelise leppe saavutamine paistab praegu ränk ülesanne olevat. Küsimusele, kas ta on mures Jeruusalemmas vägivalla puhkemise pärast, vastas Biden: „Kindlasti olen.“