PÄEVA KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: piinlik, Tartu Uus Teater! Nende vabandus tundub ebasiiras

Tartu Uue Teatri „Ants, Ants, Ants“ on minu meelest kummaline ja vale juba rohujuuretasandil. Miks üldse sellisest isehakanud kuulsuseihalejast näidend teha? Mis sügav kunst see on? Teater teatab nüüd, et on kasutatud vaid Laidami muusikat, temast endast pole midagi. Ent turundati küll tükki võtmes "räägib Ants Laidamist" ja ka loomingu eksponeerimine viitab selgelt talle. Pealkirjast rääkimata.