Vladimir Svet: ehitus toob alati ummikuid, kuid liiklus toimib

Ummik on alati ebameeldiv nähtus. Olen maailmas palju ringi käinud ja mõnigi kord hinge kinni hoidnud - kas jõuan õigel hetkel lennujaama või mõnele kohtumisele, kui mõni kilomeetri läbimiseks takso või rendiautoga kulub tund või rohkemgi aega. Iga kord koju naastes ohkan õnnelikult: tore, et meil päris-ummikuid pole. Julgen väita, et teekonna pikenemine mõne minuti võrra või seisakud, mis on meil mitmes kohas üle linna tavapärased nii hommikusel kui õhtusel tipptunnil siiski päris ummikuks ei kvalifitseeru.