SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene propagandistid toetavad ideed anda Krimm Venemaale ning Herson ja Zaporižžja Ukrainale

Täna keskpäeval heisatakse NATO peakorteris Rootsi lipp ning see vahepeal venima kippunud protsess jõuab lõpuni. Meie oleme Soome ja Rootsi NATO-sse tulekust vaat et suurimad võitjad ning ilmselgelt on suurim kaotaja Putin ise, keda enne sõda mõned pidasid osavaks geostrateegiks. Selle arvamusega tuleb nõustuda, sest peale tema poleks keegi suutnud neid riike nii kiiresti NATO-sse nügida. Hea töö! Lisaks on Rootsi juba tänasel päeval sõjatööstuses tipptegija ning selles vallas on neil veel omajagu potentsiaali peidus.