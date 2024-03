Martti Helde filmist „Vara küps“ valmib 4-osaline dokumentaalsari

Eelnevast kokkuleppest hoolimata tühistas kliimaministeerium salvestusel osalemise 24 tundi enne selle toimumist, öeldes, et neil ei ole midagi teemasse panustada.

„Tahe avatud dialoogiks puudub. Kolme aasta vältel on meie projektis sõna saanud kõik osapooled. Riik kliimaministeeriumi ametnike näol on ainus osapool, kes on debatist kahel korral loobunud. Tõsiasi, et riik väldib avalikku dialoogi metsanduse teemal, annab kätte suuna, kus suuremad probleemid algavad,“ kommenteeris režissöör Martti Helde.

Dokumentaalsarja produtsent Elina Litvinova sõnul oli toimunud võttepäeva suhtes ka palju positiivset. „Eesti Maaülikooli osalemise üle on meil väga hea meel. Et nad sel korral meie kutsele positiivselt vastasid lisab projektile vajaliku vaate, mida täispikas filmis ei ole. Maaülikooli osalus aitab ka koolidele valmivad õppematerjalid täpsemaks ja mitmetahulisemaks muuta, mis on äärmiselt oluline metsateema mõistmisel.“

Rahvusvahelisel Metsapäeval, 21. märtsil, avaldatakse koolidele mõeldud õppelehed, mida koos videomaterjalidega saab kasutada 8-12 klasside õppetöös. Film koos õppematerjalidega saab olema kättesaadav Arkaaderi platvormil. Materjalid võimaldavad laiendada õpilastel teadmisi ning edendada arutelusid ökoloogiast, metsandusest, meediast ja kommunikatsioonist. Paljud koolid on tellinud filmi näitamise kevadeks.

4-osaline sari „Vara küps“ valmib aprilli keskpaigaks.

Filmi „Vara küps“ režissöör on Martii Helde ja operaator Mattias Veermets, helilooja Sander Mölder, montaažirežissöör Jaak Ollino Jr., helirežissöör Janne Laine, produtsent on Elina Litvinova, tootjafirmaks Three Brothers. Filmi levitab Hea Film.

Täispikk dokumentaalfilm on hetkel nähtav Telia ja Elisa videolaenutustes.