Lavly Perling: Laaneti saamatus ja Parmase suutmatus murendavad Eesti õigussüsteemi

Justiitsminister Kalle Laaneti ja peaprokurör Andres Parmase konflikti kõrvalt vaadates pean tunnistama, et ma ei saa sugugi aru, mis seal toimub, miks see toimub, kellele see kasulik peaks olema. Minu arvates on lihtsalt vastutustundetu, et kahe inimese vaheline konflikt on jõudnud sellisese temperatuuri juurde, et terve õigussüsteem, sisuliselt terve ühiskond peab selle vaidlusega tegelema.