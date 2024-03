1) Kui inimkond seisab kolmanda maailmasõja lävel, mis on paavsti hinnangul tükkhaaval juba erinevates kohalikes sõdades erinevates maailmajagudes käimas, kui maailma julgeolekuarhitektuur on murenenud, kui me oleme lähemal tuumakatastroofile Vene režiimi väljapressimisähvarduste tõttu kasutada massihävitusrelvi, siis miks me ei kuule pingutustest kutsuda kokku ülemaailmne foorum või teistest üleilmsetest pingutustest Vatikani eestvedamisel ja juhtimisel, et arutada rahu ülesehitamist, uut julgeolekuarhitektuuri ning rahvusvahelise õiguse, tuumarelvade piiramise norme jmt?