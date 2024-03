KUULA | Olukorrast digiriigis: mis on Digiriigi Akadeemia ja milleks seda vaja on?

„Algupäraselt on Digiriigi Akadeemia ellu kutsutud selleks, et tõsta ametnike digiteadmisi, aga see on ka laiemalt kasutatav,“ toonitab Hunt platvormi mitmekesisust. Näiteks leiab platvormilt kursuseid sellistel teemadel nagu digiriigi ABC ja teenuse juhtimise ABC, aga kasutajad saavad teadmisi ka andmepõhise majanduse loogika ja toimimise kohta. Hunt leiab, et Digiriigi Akadeemia tugevuseks on ka selle paindlikkus kasutajate vaatest. „Kursustel on võimalik osaleda endale sobival ajahetkel ning selgitavate videote olemasolu õppematerjalides teeb platvormist põneva õppelahenduse,“ selgitab ta.