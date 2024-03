ARVUSTUS | Lill ongi lahendus. Noorsooteatri „Tistou, roheliste sõrmedega poiss“ on täistabamus

Sellises algasetuses on valmis tänapäeva maailma karikatuur, mida täiskasvanud suurepäraselt mõistavad. Püüdsin meenutada kunagi loetud raamatut Tistoust ja mõtlesin tagasi naiivsele usule, nagu suudaksid relvadest väljuvad lilled lahinguid lõpetada. Täiskasvanutena soovitame küll konflikte rääkides lahendada, samal ajal hästi teades, et teineteisega rääkimisest pole kasu, kui üks pool ei taha kuulata. Või kui üks osalistest on näiteks diktaator. Ja siis on veel geopoliitika ja riikide huvid ja palju -isme, millest lapsele loengut pidada on kasutu – tal pole veel teadmisi ega kogemusi kõige mõistmiseks.