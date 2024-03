Toomas Jürgenstein: paavst peaks eksitust tunnistama ning öeldut korrigeerima – oma maad kaitsvad ukrainlased väärivad seda

Kui meediasse jõudis sõnum paavsti üleskutsest Ukrainale „heisata valge lipp“ ja läbi rääkida sõja lõpetamise üle, tundsid paljud, et midagi on väga valesti. Reageeringud üle maailma olid hukka mõistvad ja teravad, kuid õiglased. Pettumuse paavsti sõnumis võttis kokku Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba: „Meie lipp on kollane ja sinine. See on lipp, mille all me elame, sureme ja võidame. Me ei heiska kunagi mingeid teisi lippe.“