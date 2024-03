Ukraina tuntuim helilooja Valentõn Silvestrõv tuleb Tallinnasse

Silvestrõvile pühendatud kontserdil astuvad 10. juuni õhtul Estonia kontserdisaalis lavale Odessa Classics festivali kunstiline juht, pianist Alexey Botvinov, ukraina viiuldajad Mõroslava Kotorovõtš ja Oleksandra Fedosova ning klassikalise muusika taevas eredalt säravad noored eesti interpreedid Hans Christian Aavik , Karolina Aavik ning Marcel Johannes Kits. Odessa Classics Tallinna kaaskorraldaja, Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul on Silvestrõvi saabumine Eestisse suur sündmus ja eesmärk on teha tema Eestis viibimine huvilistele maksimaalselt kättesaadavaks. „Lisaks kontserdile on kavandamisel erinevad kohtumised heliloojaga, keda Eestis hästi tuntakse ja armastatakse. See on harukordne võimalus temaga vahetult suhelda“, sõnas Kubits. Kiievis sündinud Silvestrõv lahkus sünnilinnast täiemahulise sõja esimestel päevadel ja elab praegu Berliinis.