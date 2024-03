Advokaadid: maakoolide sulgemisel tuleb loomulikult jälgida ka Excelit

Postimehe arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar kutsus arvamusloos „Käed eemale Metsküla koolist!“ hülgama „Excelit“ ning soovis tuletada meelde, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on valitseda kohalike inimeste huvides. Sama väljaande ajakirjanik Andrus Karnau süüdistas kohut selles, et viimane oli esialgse õiguskaitse määrust tühistades heitnud õiguse ja õigluse kõrvale. Minister Kristina Kallas kutsus üles lähtuma laste huvidest ning läks lausa nii kaugele, et keeldus tunnistamast kooli sulgemise otsust, tuues põhjuseks, et ta ei ole veendunud, kas suletud kool ikka on suletud. Samaaegselt otsustajate avaliku siunamisega valiti toona veel tegutsenud Metsküla Algkool aasta kooliks ning „geriljakooli“ pidanud endine koolidirektor Pille Kaisel väljaande Postimees poolt aasta inimeseks.