Mari-Vivian Ellam: paneks lapsed maakooli, aga maal pole kuskil elada

Nüüd, ligi kümme aastat hiljem, on mul neli last ja elame perega Tapal. Vahel ikka unistan, et võiks elada ikka rohkem looduse keskel ja nii tore oleks, kui lapsed saaks käia väikses maakoolis. Mis läks valesti? Miks me ei ela Kiltsis, mis oli minu esimene eelistus, ja miks väike maakool ühe suurpere lastest nii-öelda ilma jäi? Põhjus on väga lihtne – me ei leidnud sobivat elukohta.