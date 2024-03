KOLUMN | Harri Tiido: õudusunenägu pani Euroopa õiges suunas rabelema

Nagu pikemat aega meediast näha, on toimub USA-s üks muremõtteid tekitav protsess. Sealne poliitiline süsteem lonkab. Kui endine riigipea võib telefonikõnede abil juhtida kongressi käitumist ja ametis olev president ei saa sinna midagi parata, siis on lood kehvad. Tegemist on demokraatiaga, kuid praegu on ameeriklaste juures näha otsustamismehhanismi osalist halvatust. Siitpoolt ookeani sellega midagi ette võtta ei saa. Jääb üle oodata ära praeguse protsessi tulemus. See ei pruugi meile meeldida, kuid sellega tuleb kohaneda ja elada.