Riho Terras: Euroopa kaitset kujutletava 100 miljardiga ei taga

5. märtsil tutvustas Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton kahte algatust: Euroopa kaitsetööstuse strateegiat ja Euroopa kaitsetööstuse programmi. Esimene on oma olemuselt mittesiduv. Sisuliselt on see ettepanekute kogum eesmärkidest, mis võiksid Euroopa Liidu ja liikmesriikide kaitsevõimet tõsta. Teine on määruse tasemel õigusakt, millega soovitakse luua nn kaitsetööstuse programm ja raamistik tagamaks kaitsetööstustoodangu õigeaegne ja piisav varu.