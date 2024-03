ÜLEVAADE | Vene tagalat tabas „valimiste“ eel suurem hulk rünnakuid

Pärastlõunal märgati Moskva lähistel Ivanovo oblastis leegitseva mootoriga sõjaväelennukit Il-76, mis üritas hädamaandumist teha, kuid kukkus alla. Pardal oli 15 inimest. Lennuki last, reisijate isikud ja lennuki allakukkumise põhjus olid esialgu teadmata.

Leegionäride rünnakud piiri lähedal

Vene võimude ametliku väite järgi löödi sissetungikatsed juba piiril tagasi, põhjustades ründajatele astronoomilise ulatusega kahju. Vene sõjablogijate teatel käis teisipäeva hommikul siiski äge tulevahetus nii Kurski oblasti piirikülas Tjotkinos kui ka Belgorodi oblastis Graivoroni linna lähistel. Ukraina-meelsed ründajad väitsid omakorda, et Tjotkino on nende kontrolli all. Teisipäeval toimus drooniplahvatus ka Belgorodi linnavalitsuses, kus sai haavata kaks inimest.