KUULA | Olukorrast digiriigis: Eesti areneb innuga, kuid ülejäänud Euroopa peab ka järele jõudma

Selle ühe võimaliku põhjusena toob ta välja omapära, et Euroopas on võrreldes teiste piirkondadega rohkem väikeettevõtteid, mille kõigi seas laiapõhjalise digitaalsuse juurutamine nõuab rohkem vaeva. Põhjuseid on aga teisigi. „Kuigi Euroopa Liidu näol on tegu ühtse majandusruumiga, on see kokkuvõttes ikkagi riikide ühendus, mis tähendab, et erinevate liikmesriikide tegutsemises on palju erinevusi,“ ütleb Heidelberg.