„Arvan, et sattusin veidi ka ametnike eufooria ohvriks,“ nendib Kajar Lember kaheksa aastat kestnud protsessile tagasi vaadates.

Kajar Lember, teie kaheksa aastat kestnud kohtuprotsess on nüüd läbi. Olete õigeks mõistetud. Aga mul vist ei tasu pakkuda, et teen teile siin kohvikus kohvi välja. See puudutaks väga hella närvi, eks?