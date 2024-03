Ilmselgelt on see koordineeritud tegevus, mille eesmärgiks on enne valimisi mitte rikkuda kuvandit jutust stiilis, et kõik kulgevalt vastavalt plaanile. Ukraina armee laiem eesmärk on arvatavasti soov sundida Venemaa armeed tugevdama oma lõunapiiri, aga saab see tulla peamiselt reservide arvelt, mida neil oleks vaja kasutada hoopis rindel Luhanski oblastis ja Donbassis.