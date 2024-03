REPORTAAŽ | Suursaadiku kolm tumedat päeva rindejoonel. Venelaste saja mürsu vastu on ukrainlastel laskmiseks kolm

Sõja 732. päeval lähme riigikogulase Marko Mihkelsoni ja vabatahtlike ühinguga 1Team1Fight kolmeks päevaks rindejoonele. Tean ette, et sõit ei tule kerge, aga Ukrainasse määrati mind kogu riiki katma ja peale Kiievi on oluline viia ka kaevikutesse ja rindejoonele sõnum, et neid ei ole unustatud.