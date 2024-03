Kuidas Vahur Keller läbi raskuste eduka teatri üles ehitas. „Tundsin, et kui siia pingile istun, siis enam ei tõuse...“

Märtsis täitus Tallinna vanalinnas tegutseval Kellerteatril viis tegevusaastat. Tegemist on ainulaadse teatriga mitmes mõttes. Esiteks on Kellerteater ainus Eesti teater, mis keskendub üksnes põnevusrepertuaarile. Teiseks saab Kellerteatri lavastusi jälgida ka Tallinnas viibimata. Tegutsetakse ka voogteatrina, ja kuigi koroona-aastad on möödas, on siiani säilinud ustav tellijaskond, kes etendusi veebist vaatab. Kuid eriliseks teeb Kellerteatri veel nii mõnigi asi, kasvõi näiteks teatribaari kohal rippuv soovitus „Baarist klaasiga julgelt saali!”.