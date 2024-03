Sõjateema on 2024. aasta Vene „presidendivalimiste“ agitatsiooni puhul kesksel kohal. Näiteks kutsuvad venelasi „valimistel“ osalema Donetski oblastis filmitava Vene teleseriaali „Reservistid“ näitlejad, kusjuures reklaamis kasutatakse seriaali rekvisiite. Agitatsioonivideos istuvad Vene sõdurid kaevikus, vaatavad Putini portreed, joovad teed ja äkki küsib üks teiselt: „Kelle poolt sina hääletad?“ See vastab paatosega: „Riigil on ainult üks president ja ta ütles, et Odessa on Vene linn. Aga mina olen Odessas sündinud.“