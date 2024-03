Taastuvenergia on odav ainult siis, kui tuul puhub või päike paistab

Kas oleksite nõus olukorraga, kus maksumaksja saaks meditsiinile kulutada kolm korda vähem raha klausliga, et mõned juhuslikud nädalad aastas teenust ei pakuta üldse? Kui haiglasse jõudes selgub, et see nädal teenuseid ei pakuta, siis hea õnne korral õnnestub teil ehk veel leida mõni vanema generatsiooni eraarst.