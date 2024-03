PÄEVA KOMMENTAAR | Krister Paris: küllalt Vene kodanike kiusamisest. Aitame neil parem Eesti passi saada

Mul on ka üks hea tuttav, venelane, Vene kodanik. Eesti keel (eksamitega tõendatult) suus. Ta on elanud siin piisavalt aastaid, et küsida Eesti passi. Aga selleks, et oma kahe peaga kotkast afišeerivast vereva nahaga dokumendist lahti saada, peaks ta Vene saatkonna arvates minema üle piiri, et sealt paar mõttetut dokumenti ära tuua. Ta on kirjutanud ja öelnud siin Putini kohta nii mõndagi. Kas ikka tasub üle Narva jõe kõndides riskida sellega, et teda tabab Navalnõi saatus?